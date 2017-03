गैंगरेप आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट सस्पेंड, गैर जमानती वारंट भी जारी

लखनऊ।

यूपी सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक दलजीत चौधरी ने शनिवार को यह जानकारी देते बताया कि गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट जब्त कर लिया है।

इसके साथ ही प्रजापति और अन्य छह लोगों के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रजापति की तलाश में लखनऊ, कानपुर और अमेठी में छापेमारी की गई है।

Non bailable warrant issued against Gayatri Prajapati and 6 others. Prajapati's passport revoked for 4 weeks, look out circular issued pic.twitter.com/qB7IzZWum5