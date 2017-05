दिल्ली में स्कूल के पास गैस लीक, 300 छात्राएं बीमार, अस्पताल में मिलनेे पहुंचे केजरीवाल

नई दिल्ली।

दक्षिणी दिल्ली में शनिवार सुबह रासायनिक कंटेनर से हुई गैस लीक के कारण दो कन्या विद्यालयों की 300 से अधिक छात्राएं बीमार हो गईं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गैस लीक के कारण छात्राओं ने सिरदर्द व चक्कर आने की शिकायत की।

पुलिस के अनुसार, तुगलकाबाद इलाके में रासायनिक कंटेनरों से हुई गैस लीक के कारण रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय और सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नंबर 2 की छात्राओं ने आंखों व गले में जलन की शिकायत की। करीब 30 छात्राएं बेहोश हो गईं। अधिकांश छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तुगलकाबाद में एक कंटेनर डिपो से क्लोरो (मिथाइल) डाइफेनिलसिलेन रसायन लीक होने के बाद 310 से अधिक छात्राओं का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया गया। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं कि रासायनिक गैस का रिसाव कैसे हुआ। अधिकारी ने बताया कि इस रसायन का भारत में आयात किया जाता है।

Some students complained of irritation in eyes & throat due to gas leak; 50-60 students hospitalized: Vice Principal #Delhi pic.twitter.com/ocPnzTah3E

छात्राओं को पास के चार अस्पतालों- बत्रा अस्पताल, अपोलो अस्पताल, मजीदिया अस्पताल और ईएसआई अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अस्पतालों का दौरा करने के बाद बताया कि उन्होंने चिकित्सकों से बात की है और छात्राओं की हालात 'सामान्य' है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

More than 50 students of Rani Jhansi Sarvodaya Kanya Vidyalaya in Delhi's Tughlakabad hospitalized after gas leakage near the school. pic.twitter.com/uYdwxylY9k