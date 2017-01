'मददगार' सुषमा ने र्इरानी महिला की सहायता करने से किया इनकार, पूरा मामला जानने के बाद ये बतार्इ वजह

नर्इ दिल्ली।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की छवि सबकी मदद करने वाली मंत्री की है। सोशल मीडिया के जरिए सुषमा स्वराज अक्सर कर्इ लोगों की मदद कर चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने एक महिला की मदद करने से इनकार कर दिया है। र्इरानी मूल की इस महिला के खिलाफ आेडिशा के एक कोर्ट में मामला चल रहा है।









सुषमा स्वराज का कहना है कि यह मामला कोर्ट में है, वे इस मामले में महिला की मदद नहीं कर सकेंगी। सुषमा स्वराज ने इस मामले में एक दिन पहले ही आेडिशा सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। जिसे देखने के बाद उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि वे इस मामले में कोर्इ भी मदद नहीं कर सकती हैं।









सुषमा ने इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'मुझे इस मामले में आेडिशा सरकार से रिपोर्ट मिल गर्इ है। ट्रायल कोर्ट ने नरगिस को एक साल की कैद आैर तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनार्इ है। नरगिस ने मामले में सेशन कोर्ट में अपील की है। मामला न्यायालय से जुड़ा है इसलिए मैं इस मामले में मदद नहीं कर सकती हूं। '

I have received the report from Government of Odisha. The trial court has convicted Narges K Ashtari to one year imprisonment /1 https://t.co/3BltjKWiYP — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) December 31, 2016





and Rs.3,00,000/- fine. She has filed an appeal before Sessions Court which is pending. The appellate court has @BorisJohnson @JZarif /2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) December 31, 2016





released her on bail pending appeal. This is a judicial order and the matter is sub judice. /3 @BorisJohnson @JZarif — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) December 31, 2016





Therefore, I am unable to help in this case./4 @BorisJohnson @JZarif — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) December 31, 2016









हम आपको बता दें कि आेडिशा के रायगढ़ में अनाथाश्रम चलाने वाली नरगिस की रिहार्इ को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चलार्इ जा रही है। 2014 में एक ट्रिप के दौरान अनाथालय से जुड़े एक दंपत्ति से जुड़ा बच्चा गायब हो गया था। इसके लिए नरगिस को जिम्मेदार ठहराया गया।