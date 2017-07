गुजरात में बाढ़ का कहर जारी, कई लोग हुए बेघर- पीएम मोदी हवाई दौरा के लिए पहुंचे अहमदाबाद

नई दिल्ली।

देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। जहां असम, उत्तर प्रदेश, बंगाल बिहार और राजस्थान के बाद अब गुजरात इसके चपेट में आ गया है। बाढ़ की भयावह स्थिति के कारण प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र बनासकांठा और दक्षिण का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है। वहीं यहां सोमवार से लगातार हो रहे भारी बारिश के कारण 25 हजार से ज्यादा फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।

तेज बारिश के कारण राज्य के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। और हवाई सर्वेक्षण के जरिए वह इलाके का दौरा करेंगे।

पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीएम विजय रुपानी, मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात कर बाढ़ का जायजा लिया। तो वहीं बताया जा रहा है कि भारी बाढ़ में अभी भी एक हजार लोग फंसे हो सकते हैं। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि बाचाव अभियान के जरिए लगभग 45 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जबकि सेना के विमान के जरिए लोगों तक खाद्य पदार्थ पहुंचाया जा रहा है।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi reaches Ahmedabad to make an aerial survey of flood-affected areas in the state. pic.twitter.com/J92s7AOgjw