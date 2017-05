पुणे में रनवे के पार निकला एयर इंडिया का विमान, बाल-बाल बचे 152 यात्री

नई दिल्ली।

पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार उस समय 152 यात्री बाल-बाल बच गए जब एयर इंडिया का एक विमान उतरते समय रनवे पार कर गया। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि उड़ान संख्या एआई 849 ने दिल्ली से पुणे के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 152 यात्री सवार थे। पुणे हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान रनवे के पार निकल गया।

इसके बाद आपात स्थिति घोषित करते हुए सभी यात्रियों को वहीं विमान से बाहर निकाला गया। प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। इसके कारण कुछ देर के लिए रनवे को बंद करना पड़ा है।

Air India flight from Delhi to Pune overshot the runway. An emergency evacuation was carried out, all 152 passenger safe, runway closed. pic.twitter.com/9eMMyK9oCJ