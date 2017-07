दिल्ली: लोकनायक भवन में लगी भीषण आग- मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां मौजूद

नई दिल्ली।

दिल्ली स्थित लोकनायक भवन में सोमवार को भीषण आग लग गई। जबकि इस आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 25 दमकल की गाड़ियां मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक लोकनायक भवन में कई सरकारी ऑफिस है। जो कि खान मार्केट के पास स्थित है।

मिली जानकारी के मुताबिक, फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में आग लगने की खबर है। आग लगने के बाद यहां अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।

