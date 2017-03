वित्त मंत्री अरुण जेटली हेलिकाॅप्टर में चढ़ते वक्त गिरे, सिर में लगी चोट

हरिद्वार।

वित्त मंत्री अरुण जेटली हेलिकाॅप्टर में चढ़ते वक्त गिर पड़े। इससे उनके सिर में हल्की चोट आर्इ है। जेटली योग गुरु बाबा रामदवे की संस्था पतंजलि योगपीठ की आेर से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे।

टीवी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चोट के बाद जेटली को हल्की सी बेहोशी भी आ गर्इ थी। हालांकि पतंजलि योगपीठ के चिकित्सकों ने उनका तुरंत उपचार किया आैर सामान्य होने के बाद ही उन्हें दिल्ली भेजा गया।

Finance Minister Arun Jaitley who had a minor injury while boarding a chopper in Haridwar, reaches Delhi. His health is fine. pic.twitter.com/eDmqjo5gdX