अलगाववादियों के समर्थन में बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा - बंदूक की गोलियों से कुछ हासिल नहीं होगा

श्रीनगर।

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए भारत और पाक के बीच बातचीत की मांग की है। उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार को अलगाववाद की राह पर जा रहे युवाओं के मामले को कानूून और व्यवस्था के संकीर्ण नजरिए से देखने के बजाए इन युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए राजनीतिक भागीदारी की प्रकिया शुरू करनी चाहिए।

