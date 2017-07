उत्तर प्रदेश विधानसभा की सूरक्षा में बड़ी चूक, सदन के भीतर PETN विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के अन्दर PETN विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में उच्चस्तरीय बैठक बुलाने के साथ ही मामले की जांच सघनता से करने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित भी मौजूद रहेगें।

राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) आनन्द कुमार ने बताया कि PETN नामक यह विस्फोटक नेता रामगोविंद चौधरी की कुर्सी के आसपास मिला है। फारेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। उनका कहना था कि इस विस्फोटक के लिए डेटोनेटर की जरुरत होती है लेकिन डेटोनेटर नहीं मिले हैं।

उन्होंने माना कि यह सुरक्षा में चूक है लेकिन पूरी जांच के बगैर कुछ और नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हो रही है। दूध का दूध- पानी का पानी होगा। कल शाम विस्फोटक मिलने के बाद तत्काल इसे जांच के लिए भेज दिया गया था।

