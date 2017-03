एग्जिट पोल्स को लेकर रामगोपाल यादव का आरोप, कहा-चैनल्स ने दबाव में किया बदलाव

नर्इ दिल्ली।

समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने एग्जिट पोल्स को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। यादव ने कहा है कि दबाव में कुछ दिनों पहले ही एग्जिट पोल्स में बदलाव किया गया है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है।

रामगोपाल यादव ने कहा है कि मुझे जानकारी मिली है कि चैनलों ने दबाव में कुछ दिन पहले ही एग्जिट पोल्स में बदलाव किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर कहा है कि हम 100 फीसदी चुनाव जीत रहे हैं।

I have information that the original #ExitPolls were changed under pressure by channels few days back: Ram gopal Yadav,SP pic.twitter.com/aVSb0DHC2K