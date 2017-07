जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों आैर आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में दो आतंकी ढेर

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार सुबह सुरक्षाबलों आैर आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुर्इ। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक सर्च आॅपरेशन अब भी जारी है आैर सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों और पुलिस के विशेष अभियान समूह ने पुलवामा जिले के तहाब गांव में सुबह संयुक्त अभियान शुरू किया था। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षाबल घर-घर जाकर तलाशी ले रहे थे।

सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका वाली जगह की ओर बढ़ रहे थे, तभी आतंकवादियों ने स्वाचालित हथियारों से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान आबिद मंजूर और इरफान शेख के रूप में की गर्इ है। हालांकि इसके बाद अन्य आतंकियों के छुपे होने की आशंका पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

J&K: Two terrorists killed in Pulwama encounter. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/rFxMsIDjP5