'नोट के बदले वोट' वाले बयान में फंसे केजरीवाल, चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

नयी दिल्ली।

निर्वाचन आयोग ने नोट के बदले वोट वाले कथित बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आज ओदश दिया। चुनाव आयोग का यह आदेश केजरीवाल के 8 जनवरी को गोवा में एक चुनावी सभा में दिए गए उस बयान को चुनाव आचार संहित का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है।

गौरतलब हो कि 8 जनवरी को गोवा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि दूसरे राजनीतिक दल रिश्वत देने आएं तो वे ले लें लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देें। जिसके बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही इस आदेश पर अमल की रिपोर्ट 31 जनवरी तक उसके समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल को उनकी इस टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए पार्टी की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी थी। आयोग ने उन्हें झिड़की देते हुए कहा था कि आगे से वह चुनाव के दौरान अपने भाषणों में संयम रखें नहीं तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनकी मार्टी की मान्यता रद्द की जा सकती है।

चुनाव आयोग की ओर से 16 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को इस मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। तो वहीं आयोग के इस कदम को केजरीवाल ने गैरकानूनी, असंवैधानिक और गलत करार देते हुए इसे अदालत में चुनौती की बात कही थी।

हालांकि आम आदमी पार्टी आयोग के फैसले के खिलाफ अदालत नहीं गई। ऐसी खबर है कि श्री केजरीवाल गोवा के बेनौलिम विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रैली में लोगों से यहां तक कहा था कि यदि कोई दल उन्हें वोट के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत देने की पेशकश करता है तो वे उससे 10 हजार रुपए मांगे और यह रिश्वत भी केवल नए नोटों में ही लें।

