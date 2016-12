यमन में किडनैप पादरी ने कहा-मैं भारत से हूं इसीलिए मेरी अहमियत नहीं, सुषमा ने दिया मदद का आश्वासन

नर्इ दिल्ली।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा है कि फादर टॉम को रिहा कराने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। फादर टॉम ने इसके पहले पोप के अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार से आग्रह किया था कि उन्हें रिहा कराया जाए।

उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय होने के कारण उनकी रिहाई को लेकर कोई खास प्रयास नहीं किया जा रहा। वे यूरोपीय पादरी होते, तो स्थिति अलग होती। यमन में करीब 9 महीने पहले किडनैप किए गए इंडियन कैथोलिक पादरी ने पोप फ्रांसिस और भारत सरकार से अपनी रिहाई की अपील की है।

गौरतलब है कि केरल के रहने वाले पादरी टॉम अजहनल्लिल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है, अगर मैं यूरोपीय पादरी होता तो मेरे मामले को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता। मैं भारत से हूं, शायद इसीलिए मेरी कोई अहमियत नहीं है।

पादरी के इस ट्वीट को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गंभीरता से लिया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि पादरी टॉम अजहनल्लिल को जल्द मुक्त कराने का आश्वासन दिया है।

I have seen the video from Fr Tom. He is an Indian citizen and the life of every Indian is most precious for us. /1