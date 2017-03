भूकंप के ज़बरदस्त झटकों से हिला निकोबार द्वीप समूह, 5.9 रिक्टर स्केल की कंपन से थर्राया समूचा क्षेत्र

पोर्ट ब्लेयर।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में भूकंप के ज़बरदस्त झटके लगे हैं। इन झटकों की तीव्रता 5.9 रिक्टर स्केल बताई जा रही है।

हालांकि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक़ इन झटकों के बाद किसी तरह के जान-माल के नुक्सान की खबर नहीं मिली है।

An earthquake measuring 5.9 on Richter Scale hit Nicobar Islands Region around 08:21 AM today. No injury or damage reported.