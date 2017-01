गोवा एयरपोर्ट : छुपा कर ले जा रहा था 3 किलो सोना, कस्टम अधिकारियों ने धर दबोचा...

नई दिल्ली।

एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां गोवा एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने विमान के एक सवारी के पास से 3 किलो का सोना बरामद किया है। फिलहाल गोवा DRI यूनिट की ओर से जब्त सोने की कीमत का पता नहीं लग सका है।

DRI Goa unit intercepted a passenger who arrived at Goa Airport from Dubai & recovered 3 kg gold; passenger arrested. pic.twitter.com/RonfzFNelS