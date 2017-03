राष्ट्रपति के नाम के आगे 'श्री' नहीं लगाया तो बेटी ने दी नसीहत, कहा-कांग्रेस इतनी शालीनता तो दिखाए

नर्इ दिल्ली।

कांग्रेस प्रवक्ता आैर राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया है। एक ट्वीट कर उन्होंने कांग्रेस के प्रति नाराजगी जतार्इ है। दरअसल, शर्मिष्ठा मुखर्जी की नाराजगी प्रणब मुखर्जी के नाम के आगे 'श्री' जोड़ने को लेकर थी।

शर्मिष्ठा ने अपने ट्वीट में लिखा कि कम से कम प्रणब मुखर्जी के नाम के आगे 'श्री' जोड़ने की शालीनता तो दिखाएं क्योंकि वे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं।

At least have the courtesy to add 'Shri' before Pranab Mukherjee as he happens to be the current President of India https://t.co/7lsp0tfFec