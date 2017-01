खेल मंत्री के ट्वीट पर दंगल गर्ल का पलटवार, कहा - हिजाब में भी महिलाएं खूबसूरत और आजाद

नई दिल्ली।

आमिर खान की हालिया रिलीज 'दंगल' में गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाने वाली जायरा वसीम ने केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल के एक ट्वीट पर पलटवार किया है। जायरा ने कहा कि हिजाब पहनने वाली महिलाएं खूबसूरत और आजाद होती हैं।

दरअसल, जायरा का यह जवाब गोयल के उस ट्वीट पर आया जिसमें गोयल ने एक पेंटिंग की फोटो ट्वीट कर कहा था कि यह पेंटिंग जायरा वसीम जैसी कहानी ही बयां करती है। पिंजरा तोड़कर हमारी बेटियां, आगे बढऩे लगी हैं। हमारी बेटियां सशक्त हो रही हैं।

This painting tells a story similar to @zairawasim , पिंजरा तोड़ कर हमारी बेटियां बढ़ने लगी हैं आगे | More power to our daughters! 2/2 pic.twitter.com/RaolLKrZeg

जवाब में जायरा ने कहा कि सर, मैं बेहद अदब से कहना चाहती हूं कि मैं आपसे असहमत हूं। मेरी गुजारिश है कि आप मुझको उससे नहीं जोड़ें। हिजाब में भी महिलाएं खूबसूरत और आजाद हैं। इस पेटिंग में जो कहानी पेश की गई है, वह मुझसे जरा भी संबंधित नहीं है। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई।

@VijayGoelBJP Sir, with all respect to you, I feel I must disagree. I request you not to connect me to such a discourteous depiction. (1/3) https://t.co/BIgWVstqZh