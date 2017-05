वीडियो में देखें LIVE ENCOUNTER, ऐसे लिया गया CRPF के 25 जवानों की मौत का बदला, मार गिराए 20 नक्सली

नर्इ दिल्ली।

सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में एंटी नक्सल आॅपरेशन में सुरक्षाबलों ने 20 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सुकमा हमले में 25 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद सुरक्षाबलों की लगातार कोशिश थी कि वे नक्सलियों के खिलाफ बड़े आॅपरेशन को अंजाम दे।

जानकारी के मुताबिक बीजापुर के बासागुड़ा थानाक्षेत्र के रायगुडम के जंगलों में सुरक्षा बलों आैर नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुर्इ। इसी मुठभेड़ में जवानों ने करीब 20 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि इंटेलीजेंस से इनपुट मिलने के बाद इस कार्रवार्इ को अंजाम दिया गया।

जानकारी के मुताबिक सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि जंगलों में करीब 100 से 150 नक्सली मौजूद हैं। इसके बाद सीआरपीएफ, डीआरजी, जिला बल आैर कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से आॅपरेशन को अंजाम दिया। इस एंटी नक्सल आॅपरेशन को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

सीआरपीएफ के आर्इजी देवेन्द्र चौहान ने नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस आॅपरेशन में करीब 350 जवानों ने अंजाम दिया।

Abt 350 jawans part of the Op,first time saw Maoists wearing COBRA uniform,20 naxals killed in Op:IG,CRPF on encounter of naxals in Bijapur pic.twitter.com/iY7jCEvjAp