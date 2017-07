LIVE: राजभवन में CM नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार, राज्यपाल दिला रहे हैं शपथ

पटना।

बिहार में पिछले कई दिनों से जारी सियासी उठापटक के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने नए मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नीतीश कुमार के आवास पर शिनवार को बैठक हुई। जिसमें फैसला लिया गया कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवा रहे हैं।

राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की अगुआई में राजभवन में जेडीयू और बीजेपी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मौजूद है। तो वहीं नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में 27 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद हैं।

#WATCH Oath-taking ceremony of Bihar ministers at Raj Bhawan in Patna https://t.co/uUFNU27ECD