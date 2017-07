नीतीश कुमार बोले- 2019 में भी मोदी बनेंगे देश के PM, मुकाबला करने की क्षमता किसी और में नहीं

पटना।

बिहार में महागठबंधन के टूटने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के आरोपों पर चुप्पी तोड़ा है। नीतीश कुमार ने राजद पर पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन चलाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है, उससे समझौता नहीं किया जा सकता था। उनका कहना कि मेरे पास महागठबंधन तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार के नए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी ओर से गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया गया। साथ ही राजद नेताओं के बयानों के कारण महागठबंधन में ऐसे हालात पैदा हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि आरोपों को लेकर मेरी लालू यादव से कई बार बातचीत हुई। सीबीआई छापों के लेकर मेरी तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई, मैनें कहा कि अपने ऊपर लगे आरोपों को जनता के सामने तथ्यों के साथ सफाई दें।

I didn't have a choice, tolerated everything, thought this happens in alliance. Continued to work: #Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/UdEV6Pa5VS