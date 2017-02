चीनी सैनिक वांग 50 साल बाद पहुंचे वतन, परिजनों से मिलते ही छलक पड़े आंसू

नई दिल्ली।

चीनी सैनिक वांग शी लगभग 50 साल भारत में गुजारने के बाद अपने वतन लौट गए हैं। साल 1963 में वांग ची सीमा पार कर भारत में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद से वह अपने घर वापस नहीं जा सके। अब जबकि वह अपने देश लौटे हैं तो जियांग पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं उनके आगमन के पर एयरपोर्ट पर उनकी सैनिक रेजिमेंट के कई आला अधिकारी भी उपस्थित थे।

#WATCH: Xianyang (China): Chinese veteran reunites with family after getting lost and trapped in India for over 50 years. pic.twitter.com/SNZQ2itQ4L