J&K : पाक की नापाक हरकत, फिर सीजफायर तोड़ की गोलाबारी...

जम्मू।

पाक की ओर से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह सांबा में भारत - पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी की है। पाक की ओर से सीमा पर हो रही लगातार सीजफायर उल्लंघन से देश में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इधर पाकिस्तान भी अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है।

#FLASH J&K: Ceasefire violation by Pakistan along IB in Samba sector. Indian forces retaliating strongly.