J&K: LOC में पाक की हैवी फायरिंग- नौशेरा के स्कलों में फंसे बच्चों को सेना ने सुरक्षित निकाला, जवान शहीद

जम्मू।

जम्मू एवं कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातर गोलाबारी के दौरान 9 स्कूलों के लगभग 200 बच्चे और स्कूल के स्टाफ फंसे हुए हैं। जबकि वहीं नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक, फिलहाल दो स्कूलों में फंसे 60 विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि नौशेरा सेक्टर के भवानी इलाके में स्थित कडाली प्राथमिक स्कूल के अंदर फंसे 11 विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उनका कहना कि सेना और पुलिस द्वारा इन 11 छात्रों को निकालने के लिए मोबाइल बुलेट प्रूफ बंकर वाहनों का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल सेना का बचाव अभियान जारी है।

राजौरी के जिलाधिकारी शाहिद इकबाल ने संवाददाताओं को दिए बयान में कहा कि उसी इलाके के सेर स्कूल में फंसे 50 विद्यार्थियों को भी सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों ने सोमवार को राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित 16 स्कूलों को बंद कर दिया था। तो वहीं पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी गोलाबारी और फायरिंग के बाद अब अन्य स्कूलों को भी बंद किया जा सकता है।

#UPDATE: Children stuck inside two government schools due to ceasefire violation by Pakistan in J&K's Nowshera rescued. pic.twitter.com/gdWHyAbuRZ