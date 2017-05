... और यहां लालू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली।

आयकर विभाग ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े कथित बेनामी संपत्ति के सिलसिले में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम में 22 ठिकानों पर छापेमारी की है।

विभाग ने मंगलवार सुबह करीब आठ बजे से ही यह छापेमारी शुरू की। यह छापे एक हजार करोड़ रूपए की कथित बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े हैं।

Raids at 22 locations in Delhi,Gurugram on companies&ppl associated with Lalu Yadav,charges of benami land deals worth 1,000 cr: IT sources