पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के घर CBI RAID, सुबह-सुबह दल-बल के साथ छापा मारने पहुंच गई टीम

चेन्नई।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के साथ ही उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के चेन्नई स्थित आवास समेत कई अन्य ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार सुबह छापेमारी की।

सीबीआई ने सोमवार को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पूर्व वित्त मंत्री के कराई कुड़ी आवास के अलावा अन्य स्थानों पर भी छापे मारे गए।

CBI raid at former union minister P Chidambaram's residence in Chennai pic.twitter.com/1oGxTjVDXF