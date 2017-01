सीबीआई ने सूरत और जयपुर में कई ठिकानों पर की छापेमारी

जयपुर।

सीबीआई ने राजस्थान और गुजरात में मंगलवार को 13 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। यह छापेमारी सूरत के 12 जगहों पर और जयपुर में एक ठिकाने पर हुई है।





यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ की गई है जो नोटबंदी के बाद गैरकानूनी तरीके से काले धन को सफेद कर रहे थे। इस मामले में एजेंसियों की जांच जारी है।





सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी की यह कार्रवाई सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैं और बैंक ऑफ इंडिया में गैरकानूनी तरीके से नोट बदलने की सूचना के बाद की है।

CBI is conducting searches at 12 locations in Surat and 1 in Jaipur — ANI (@ANI_news) January 2, 2017





इसके अलावा सीबीआई ने किशोर भाजीवाला नाम के एक फाइनेंसर के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। भाजीवाला पर नोटबंदी के बाद गैरकानूनी तरीके से एक करोड़ रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों को बदलवाने का आरोप है। इस छापेमारी में सीबीआई ने सूरत में दो मामले दर्ज कर लिया है।





The arrested were involved in illegal practices,private person deposited around Rs 60cr illegally to the bank post #Demonitisation #CBI 2/2 — ANI (@ANI_news) January 2, 2017