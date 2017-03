कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ली शपथ, बने पंजाब के मुख्यमंत्री, जानिए सिद्धू को मिला कौनसा पद

चंडीगढ़

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कैप्टन अमरिंदर दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं।

वे पंजाब के 26वें मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर, राज बब्बर सहित कई नेता मौजूद थे।

गौरतलब है कि 11 मार्च को घोषित पंजाब विधानसभा चुनाव परिणामों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 11 मार्च को ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्मदिन भी था।

पीएम मोदी ने भी कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी है।

Congratulations @capt_amarinder on taking oath as CM. Wishing you the very best in working for Punjab’s development.