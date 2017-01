सपा नेता ने महिलाआें को लेकर कहा-जहां गुड़ होगा वहां चीटिंया पहुंचेंगी, महिला आयोग ने भेजा समन

मुंबर्इ।

समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बेंगलूरू में महिलाआें से छेड़छाड़ की घटना पर कहा है कि जहां गुड़ होगा, वहां चीटियां आएंगी। उनके बयान की काफी आलोचना हो रही है। महिला कार्यकर्ताआें ने जहां इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए इसकी निंदा की है तो कर्इ राजनीतिक दलों ने भी उनके बयान की आलोचना की है। इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री भी इसी मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं।

आजमी यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि लड़के-लड़कियों को एक साथ खुले में घूमने नहीं देना चाहिए। लड़कियां जितने कम कपड़े पहनती हैं उन्हें उतना ही ज्यादा फैशनेबल माना जाता है। जहां पर गुड़ होगा, वहां पर चीटिंया पहुंचेंगी।

अबू आजमी के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने कहा कि दोनों नेताआें को बयानों के लिए समन भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि देश में सभी लोग एक जैसे हैं लेकिन एेसा लगता है कि देश के करीब 25 फीसदी लोग पितृसत्तात्मक सोच रखते हैं जो महिलाआें का सम्मान नहीं करते हैं। एेसे में देश कैसे प्रगति करेगा?

बाॅलीवुड हस्तियों ने भी बेंगलूरू की घटना को लेकर दुख जताया है। बाॅलीवुड अभिनेता आमिर खान ने कहा कि बेंगलूरू में जो हुआ वह दुखद है वहीं सलमान खान के पिता सलीम खान ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि कभी हम भी जवान थे लेकिन एेसी घटना कभी नहीं घटी।

Its a shame what the youth have done in Bngluru.Such acts are happning rptdly all ovr.We were also young once bt nvr have such things happnd