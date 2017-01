BSF जवान के VIRAL वीडियो पर जांच के हुए आदेश, लेकिन अफसर बोले- 'जवान का सेवाकाल दागदार'

नई दिल्ली।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान तेज बहादुर के वायरल वीडियो के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जवान ने अपने आठ मिनट के वीडियो में अधिकारियों पर घटिया क्वालिटी का खाना मुहैया कराने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में बीएसएफ की तरफ से सफाई सामने आई है।

बीएसएफ के डीआईजी एमडीएस मान ने कहा है, "हमने बीएसएफ जवान के वीडियो में लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दे दिया है।" हालांकि बीएसएफ के डीआईजी ने जवान के अब तक के सेवाकाल को दागदार बताया है।

He has 4 bad entries in 20 yrs of service,hence,didn’t get promoted which can be cause of frustration:MDS Mann,DIG BSF on BSF Jawan's video pic.twitter.com/NbOoLBtZp8