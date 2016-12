मोदी ने शरीफ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वाजपेयी से मुलाकात का वीडियो किया शेयर

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके 66वें जन्मदिन पर बधाई दी।

मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

मोदी ने राष्ट्र को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के बाद शरीफ को बधाई दी। मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''मेरी क्रिसमस!

इस दिन हम ईसा मसीह की शिक्षाओं को याद करते हैं। उनके शांति, एकता और करुणा का संदेश हम सभी को प्रेरित करता है।

मोदी ने इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 91वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया।

मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''हम हमारे प्यारे और सम्मानित अटल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। मैं उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''अटल जी की अनुकरणीय सेवा और नेतृत्व का देश के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

See what Atal ji does when he meets a party Karyakarta. This simplicity and warmth of Atal ji we all cherish, pic.twitter.com/qhw7W27MWS