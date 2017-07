नीतीश कुमार के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी, हटाई गई डिप्टी सीएम की नेम प्लेट

पटना।

बिहार में आरजेडी और जेडीयू में तनातनी के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को वर्ल्ड यूथ सिक्ल डे आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन तेजस्वी यादव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।

खास बात यह है कि तेजस्वी के लिए मंच पर पहले कुर्सी और नेम प्लेट रखी गई थी। फिर नेम प्लेट को नीले रंग के पेपर से ढक दिया और बाद में हटा दिया गया। मीडिया खबरों के अनुसार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तेजस्वी के साथ मुख्यमंत्री की एक मंच पर मौजूदगी को लेकर नीतीश और जेडीयू की आपत्ति के मद्देनजर तेजस्वी ने यह फैसला लिया है।

Patna: Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav will not attend a 'Vishwa Yuva Kaushal Divas' event. His name was mentioned in the invitation. pic.twitter.com/dHLVgPffPH