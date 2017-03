मकान मालिक ने नार्थ ईस्ट छात्र को मार-मार कर किया अधमरा, जूते भी चटवाए!

नई दिल्ली।

बेंगलुरु में अरुणाचल प्रदेश के छात्र हिगीयो ग्यून्टे के साथ ज्यादती के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन चल रही है।

हिगीयो ने अपने मकान मालिक पर कथित तौर पर पिटाई करने और जूते चटवाने का आरोप लगाया था। यह छह मार्च की घटना है।

Used water for just 5 min,apologised to owner for same.He started beating me &humiliated by forcing me to lick his boots: Victim #Bengaluru pic.twitter.com/J0FA09EYgq