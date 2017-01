ग्लोबल टॉप 30 डायनेमिक सिटीज में बेंगलुरु सबसे आगे, लिस्ट में भारत के 5 अन्य शहर शामिल

नई दिल्ली।

दुनिया के 30 डायनेमिक शहरों की लिस्ट जारी की गई है। जिसमें भारत के 6 शहरों को जगह मिली है। जारी इस लिस्ट में बेंगलुरु पहले स्थान पर कायम है। इसके अलावा भी भारत के 5 अन्य शहरों को इसमें शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर हो रहे बदलावों को अपनाने, आबादी में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को समाहित करने और ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत करने का दम है।

