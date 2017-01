तेज रफ्तार ऑडी कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, चालक सहित 4 की मौत

गाजियाबाद।

दिल्ली से लगे गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई है। लोगों के मुताबिक ये टक्कर इतनी तेजी से हुई कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। जिसके बाद ऑटो में सवार चालक सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। हादसे के बाद से ऑडी कार का ड्राइवर से फरार है।

Ghaziabad: Collision b/w car&auto last night caused death of 4 auto passengers,2 car passengers hv minor injuries as they wr saved by airbag pic.twitter.com/Cc0SazKx8Q