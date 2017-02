पंजाब चुनाव 2017 : सीएम बादल ने परिवार के साथ पैतृक गांव में डाले वोट

चंडीगढ़।

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल तथा बहू व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शनिवार को अपने पैतृक गांव में वोट डाला। यह लंबी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। जहां 89 साल के बादल और उनके परिवार के सदस्य कड़ी सुरक्षा के बीच गांव के मतदान केंद्र पहुंचे।

