आप नेता को धमकी, केजरीवाल ने राजनाथ से की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान को जान से मारने की धमकी मिली है। अशीष खेतान ने ट्वीट कर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने धमकी भरे खत के साथ ट्वीट किया कि राजनाथ सिंह जी, उम्मीद है कि इस सरकार ने स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का अपना कर्तव्य पूरा किया है, मैं आपको यह शिकायत भेज रहा हूं।

आशीष ने जो उस खत को ट्वीट के साथ डाला था उसमें लिखा हुआ था कि 'हम तुम्हे सूचित करना चाहते है की तुम्हारे पापों के सौ अपराध भर चुके हैं। अब समय आ गया है की शिशुपाल की तरह तुम्हारे पापों का संहार किया जाए।

Dear @rajnathsingh ji, in hope tht this govt wl carry out its duty of preserving liberty & democratic values, I'm sending you this complaint pic.twitter.com/z9tvXUTpQZ