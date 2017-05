केजरीवाल की पत्नी ने कपिल को सुनाई खरी-खोटी, मिला जवाब-आपकी गाली सिर माथे

नई दिल्ली।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी से निलंबित किए गए नेता कपिल मिश्रा की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें केजरीवाल पर लगाए गए झूठे आरोपों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुनीता ने ट्वीट कर कहा, 'कुदरत का कानून कभी गलत नहीं होता। कपिल ने विश्वासघात और झूठे आरोप के बीज बोए हैं, वह वैसा ही काटेंगे।'

Law of Nature never errs. Seeds of विश्वासघात, झूठे आरोप sown, so shall he @KapilMishraAAP reap.Inevitable.