रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा मंजूर, अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

नई दिल्ली

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पर्रिकर ने गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। वह मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

रक्षा मंत्री के रूप में नवंबर 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से पहले भी वह गोवा के मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रपति भवन जारी Tweet के अनुसार, राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिमंडल से मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ रक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है।

