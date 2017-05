J&K: युवक को जीप में बांधकर घुमाने वाले सैन्य अधिकारी को मिला क्लीन चिट, सेना ने दिया ये जवाब

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर में बड़गाम में 9 अप्रैल को जवानों पर हो रहे पत्थरबाजी को रोकने के लिए आर्मी जीप के बोनेट पर एक शख्स को बांधने वाले मेजर को सेना की एक अदालत ने क्लीन चीट दे दी है। इस मामले में सेना ने 15 अप्रैल को आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए थे।

वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई जानें बचाने के चलते उन्हें ये राहत दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, मेजर के खिलाफ किसी भी तहर का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो वहीं उनके कोर्ट मार्शल की बात तो दूर है। साथ ही सेना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई को लेकर किसी तरह की सिफारिश भी नहीं की गई है।

गौरतलब है कि कश्मीर में सेना की जीप पर नागरिक को बांध कर घुमाए जाने के कारण सेना के मेजर विवादों में आए थे। जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की थी।

वहीं इस घटना के बाद 53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर के खिलाफ सीओएल में कार्यवाही की मांग की जा रही थी। उनके खिलाफ जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 15 अप्रैल को एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। बाद में जब ये मामला कोर्ट पहुंचा, जहां से उन्हें क्लीन चिट दी गई है।

वहीं इस मामले में मेजर का कहना कि चुनाव के दौरान पत्थरबाजी से बचने के लिए ऐसा विचार आया था। साथ ही बताया कि आतंकियों कश्मीर में चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहां के युवाओं से कहा था। सूत्रों के मुताबिक, इन सबके बीच यह भी माना गया कि जीप से बांधा गया युवक पत्थरबाज नहीं था।

Here's the video as well. A warning can be heard saying stone pelters will meet this fate. This requires an urgent inquiry & follow up NOW!! pic.twitter.com/qj1rnCVazn