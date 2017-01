जवान के वायरल वीडियो पर सेना प्रमुख जवाब, मुझे करें शिकायत - सोशल मीडिया पर नहीं

नई दिल्ली।

देशभर में एक के बाद एक जवानों के वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस बीच देहरादून में तैनात सेना के लांस नायक यज्ञ प्रताप का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट मार्शल की आशंका जाहिर की है।

थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सेनाध्यक्ष से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, जिसे भी किसी तरह की शिकायत है वो मुझे डायरेक्टली कह सकता है। साथ ही बतया कि आर्मी हेडक्वार्टर और बाकी कमांड में सजेशन और ग्रीेवेंस बॉक्स (शिकायत पेटी) प्लेस्ड है। जिसे भी शिकायत हो वो उसमें डाल सकता है हम एड्रेस करेंगे। इसके अलावा उनका कहना कि हम ये कोशिश करेंगे कि जवान की पहचान सार्वजनिक ना हो सके।

प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग सुरक्षा चुनौतियों को लेकर वाकिफ हैं, इसके अलावा हमें प्रॉक्सी वार और आतंकवाद पर चिंता है। साथ ही हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम एक अच्छा वातावरण कैसे बनाए रख सकते हैं। हमें परंपरागत खतरों के अलावा बाकी हमलों पर भी आगाह रहने की जरुरत है।

