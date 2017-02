वोल्वो बस नहर में गिरी, 6 से अधिक की मौत - कई लोग गंभीर रुप से जख्मी

हैदराबाद।

आंध प्रदेश से एक बस दुर्घटना की बड़ी खबर मिल रही है। जहां कृष्णा जिले में मंगलवार को सुबह एक प्राइवेट बस नहर में गिर गई है। इस हादसे 6 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई है तो वहीं कई लोग गंभीर रुप से घायल हो गए हैं। जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए सूत्रों के मुताबिक मृतकों की संख्या में अभी और अधिक इजाफा हो सकता है। तो वहीं दुर्घटना के बाद बस फ्लाईओवर से गिरने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके अंदर कई मुसाफिर फंसे हुए हैं।

Andhra Pradesh: 6 dead, 13 injured as bus falls off a flyover in Krishna district. pic.twitter.com/vyN8OEapZc