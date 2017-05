सुषमा की फटकार के बाद भी नहीं सुधरा अमेजॉन, अब बेच रहा है भारत का गलत नक्शा

नई दिल्ली।

कनाडा की ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन ने एक बार फिर पुरानी गलती दोहराई है। इस बार दुनिया के सामने अमेजॉन का नया कारनामा सामने आया है। जिससे भारत में विवाद खड़ा हो गया है। कुछ दिनों पहले वेबसाइट द्वार तिरंगे के डिजाइन वाली डोरमैट बेचने के बाद अब भारत का गलत नक्शा बेचा जा रहा है। जिसे बीजेपी के नेता तजिंदर पाल बग्गा ने उजागर किया है।

तजिंदर पाल बग्गा ने कहा कि कनाडाई वेबसाइट आमेजॉन के साइट पर स्टीकर के रूप में बेचा जाने वाला भारत का नक्शा भारत सरकार की ओर जारी नक्शे से अलग है। वहीं बग्गा ने इस मामले को ट्वीटर पर उठाते हुए कंपनी की आलोचना बी की है। उनका कहना कि अमेजॉन कनाडा पर DIYthinker नाम के विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाले नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान और चीन का नक्शा बताया गया है। इस नक्शे में भारत के विवादित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।

तजिंदर बग्गा ने कहा कि अभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं की गई है। तो वहीं DIYthinker द्वारा 25.35 कैनेडियन डॉलर (1188 रुपए) में भारत का गलत नक्शा बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी हाल में बर्दास्त नहीं किया जा सकता है कोई ई-कॉमर्स साइट भारत का गलत नक्शा बेचे। कंपनी तुरंत इस विवादित स्टीकर को साइट से हटाए और बेचना बंद कर दे।

तो वहीं यह स्टीकर 1 मई को साइट पर बिक्री के लिए डाला गया था। जिसे लेकर बग्गा ने 6 मई को ट्वीट भी किया था, लेकिन अभी तक अमेजॉन साइट पर इस गलत नक्शे को बेच रही है। बग्गा का कहना कि अगर कंपनी इस उत्पाद को साइट से नहीं हटाती है तो उसके खिलाफ औपचारिक रुप से शिकायत की जाएगी।

. @amazon @amazonca @AmazonHelp is selling distorted Map of India.Its unacceptable. Remove this from ur website & stop selling immediately pic.twitter.com/zpFm3xlTXC