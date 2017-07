जम्मू-कश्मीर: रामबन में एसआरटीसी की बस खाई में गिरी,16 श्रद्धालु की मौत,19 घायल

श्रीनगर।

जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू -श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही राज्य सड़क परिवहन निगम(एसआरटीसी) की बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में जाने से कम से कम 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एसआरटीसी की बस नंबर जेके02वाई-0594 दोपहर के आसपास यात्रियों को लेकर अमरनाथ जा रही थी और रामबन में रामसू के समीप नचलाना के समीप एक गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 16 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। इनमें 11 की हालत बहुत ही नाजुक है। इन यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू भेजा गया है और मामूली रूप से घायल आठ लोगों को रामबन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#WATCH: Rescue operation by Army underway as bus carrying Amarnath Yatra pilgrims fell off road on Jammu-Srinagar highway in Ramban, 11 dead pic.twitter.com/f1anBmdtdd