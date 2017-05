देश की पहली हाईटेक ट्रेन तेजस एक्सप्रेस दौडऩे के लिए तैयार, हवाई जहाज से कम नहीं इसकी खूबियां

नई दिल्ली।

देश की पहली हाईटेक ट्रेन तेजस एक्सप्रेस मुंबई से गोवा के बीच दौडऩे के लिए तैयार है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हवाई जहाज की टक्कर वाली सुविधाओं से लैस इस गाड़ी के पहले रैक का शुक्रवार को यहां निरीक्षण किया। पंजाब में कपूरथला स्थित रेल कोच कारखाने में तैयार इस रैक को मुंबई भेजा गया है। रास्ते में दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर प्रभु ने इस रैक का अवलोकन किया। अगले माह से पहली तेजस एक्सप्रेस के पटरी पर दौडऩे की संभावना है। सबसे पहले यह गोवा-मुंबई रूट पर दौड़ेगी।

- एलएचबी फ्रेम पर निर्मित यह पूर्णत: एसी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से तेज रफ्तार से चलेगी।

- तेजस के कोचों को आधुनिक और लक्जरी स्टाइल में डिजाइन किया गया है।

- तेजस के कोच के अंदर का नजारा किसी विमान के केबिन का अहसास कराता है। तेजस में दो तरह की सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार होंगी।

- ट्रेन में तमाम लक्जरी सुविधाएं जैसे, मनोरंजन, स्थानीय भोजन और वाई-फाई सुविधा शामिल हैं। तेजस में सीट के सामने एलईडी स्क्रीन होगा जिसमें अभी रिकॉर्डेड सामग्री होगी। बाद में लाइव टीवी भी देखा जा सकेगा।

- हर कोच में बायो वैक्यूम टॉयलेट, वाटर लेवल इंडीकैटर, टैप सेंसर और हैंड ड्रायर भी शामिल हैं।

- चाय, कॉफी की वेडिंग मशीनें, चिप्स पैकेट और मैगजीन भी उपलब्ध होंगी।

