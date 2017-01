एयर इंडिया का महिलाओं को तोहफा, अब हर घरेलू उड़ान में 6 सीट होंगी 'फीमेल' के लिए रिजर्व्ड

नई दिल्ली।

सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने अपनी सभी घरेलू उड़ानों में 6 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी घरेलू उड़ानों में महिलाओं के लिए छह सीटें आरक्षित होंगी।

इससे किसी आकस्मिक जरूरत के मद्देनजर अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाने वाली महिलाओं को यात्रा में आसानी होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में उपलब्ध नहीं होगी।

Air India starts seat reservation for women. 6 seats on every domestic flight to be reserved for women from Jan 18