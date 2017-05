तीन तलाक: SC में कपिल सिब्बल की दलील, कहा- 1400 सालों से चली आ रही प्रथा गैर-इस्लामिक कैसे

नई दिल्ली।

तीन तलाक के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। इस दौरान AIMPLB ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुस्लिम समाज पिछले 1400 सालों से तीन तलाक रिवाज का पालन करता आ रहा है। और यह मुद्दा आस्था से जुड़ा है।

मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुस्लिम समाज सन 637 तलाक प्रथा को मानती आ रही है। ऐसे में हम कौन होते है इस पर सवाल उठाने वाले। उनका कहना कि अगर राम का अयोध्या में जन्म होना, आस्था का विषय हो सकता है, तो तीन तलाक का मुद्दा आस्था का विषय क्यों नहीं हो सकता है।

Kapil Sibal told the SC that 'triple talaq is going on since 1400 years, how can you say it is unconstitutional?'