जम्मू-कश्मीर: सेना की पैट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने बोला हमला, 7 सैनिक घायल

शोपियां।

जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले में आतंकी हमले में आर्मी के 7 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला सेना के गश्ती दल पर किया गया है।

7 Army personnel injured after terrorists attacked a patrolling party in Shopian district of J&K