कश्मीर में सेना और पुलिस के जवान आपस में भिड़े, मारपीट में छह घायल

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में एक चेक पोस्ट पर रोके जाने पर सेना के कुछ जवानों ने एक सहायक सब इंस्पेक्टर समेत छह पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की है। इसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार देर रात सेना के कुछ जवान सादे कपड़ों में वाहनों में सवार होकर जा रहे थे। पुलिस ने उनके वाहनों को गुंड में एक चेक पोस्ट पर रोका।

पुलिस ने सैनिकों को वाहनों से उतरकर अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा जिससे वे नाराज हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया जिसके बाद मामला शांत हुआ।

पुलिस ने बताया कि कुछ देर बाद पास के एक सैन्य शिविर से कुछ जवान गुंड थाना पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ दुव्र्यवहार किया।

इस बीच, सूत्रों ने बताया कि सेना में मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर कोई फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।

Why would the army beat up J&K police personnel in a police station? This requires immediate clarification/action by the authorities. https://t.co/Biu72SnjPd