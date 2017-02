पाकिस्तान ने 5 साल के बच्चे को मां से मिलाने पर भारत को कहा शुक्रिया

नई दिल्ली।

पाकिस्तान ने पांच साल के एक पाकिस्तानी बच्चे इफ्तिखार अहमद को उसकी मां से मिलाने में सहायता करने पर भारत का आभार व्यक्त किया है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक ट्वीट में कहा कि हम इस मानवीय मामले में मदद के लिए भारतीय अधिकारियों के शुक्रगुजार हैं।

We are thankful to Indian authorities for their cooperation in this humanitarian matter https://t.co/BGtmc2e4a4