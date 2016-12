जम्मू-कश्मीर: पंपोर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, तीन जवान शहीद

श्रीनगर।

जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकियों ने शनिवार को सेना के काफिले पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में सेना के तीन जवान शहीद हो गए।

एक पुलिस अधिकारी से कहा कि बंदूकधारियों ने पुलवामा जिले के पंपोर इलाके में सेना के काफिले पर गोलीबारी की। सेना ने भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि हमले के बाद पूरे इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और आतंकियों की तलाश की जा रही है।

#FLASH 3 soldiers lost their lives in the terrorist attack in Pampore (J&K), search operation underway.